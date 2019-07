Foppe de Haan: "De mensen achter VAR moeten geen scheidsrechters zijn"

Zondag reisde De Haan met de KNVB mee naar het WK voetbal in Frankrijk. "Het was een mooie happening, een prachtig stadion en een hele mooie entourage, maar ik vond het voetballend niet zo heel geweldig", vertelt hij eerlijk.

Toch is Foppe de Haan niet enkel negatief over de prestaties van de Nederlandse vrouwen. "In de eerste helft leef je intens mee. Ik zat tussen Nico-Jan Hoogma en Han Berger naar de wedstrijd te kijken, en dan hebben wij commentaar, maar ook wel positief. De vrouwen werken heel hard en hielden zich redelijk staande."

De Haan is positief over de toekomst van het Nederlandse vrouwenteam. "Zij zijn relatief jong, rond de 26 jaar. Een paar heel jong, Miedema is bijvoorbeeld 22 jaar. Deze groep kan nog groeien. Er zit ook wel een groepje achter, onder de 20, die ook heel aardig kan voetballen. Er is ineens een ploeg die heel aardig mee kan doen, en dat is natuurlijk hartstikke leuk!"

Strafschop

En dan de wedstrijd zelf. Nederland deed het niet heel slecht tegen topfavoriet Verenigde Staten. Pas in de tweede helft slaagde het de VS om doelpunten te maken, al was er voor de eerste goal een strafschop nodig. "Uiteindelijk was de penalty wel of niet terecht, dat weet ik ook niet, maar het zorgde voor een kanteling in de wedstrijd", aldus De Haan.

"De vraag is of de voet er eerder was of dat het meisje er tegenaan liep. Wij hadden het idee dat de voet er al was en dat zij er tegenaan liep. Dan is het een samenloop van omstandigheden. Maar ik heb geen idee."

De Haan: VAR moet anders

Foppe de Haan heeft wel wat over de videoscheidstrechter te zeggen, de zogenaamde VAR. "Louis van Gaal en ik hebben met veel mensen uitgebreid gesproken over de VAR. Wij vinden: de VAR is prima. Maar de mensen achter de VAR, dat moeten geen scheidsrechters zijn, maar dat moeten voormalige spelers zijn, of oud-trainers. Mensen die wat meer gevoel voor de werkelijke omstandigheden hebben."

Volgens de trainer gaat het nu niet altijd goed. "Het gaat nu te rechtlijnig, zo van 'wat staat er in het reglementenboekje?' en niet 'wat gebeurt er in het spel?' Ze moeten zich wat meer inleven."

Ondanks dat geeft De Haan wel toe dat hij ook niet moet overdrijven. "Aan de andere kant heeft Nederland ook profijt gehad van de VAR, tegen Japan en tegen Canada. Dus wij moeten ook niet zeuren."