Rare situatie raadsvergadering: twee woordvoerders van één partij

Bij de raadsvergadering van Weststellingwerf hield GroenLinks maandag een algemene beschouwing, maar Postma deed dat ook. Burgemeester Van de Nadort van Weststellingwerf kwam daarmee in een lastig parket: "Ik kan niemand weigeren het woord te voeren."

Het hoofdbestuur van GroenLinks heeft de burgemeester gevraagd om Postma niet uit naam van die partij aan het woord te laten. Maar of Postma het woord neemt of niet, daar gaat ze zelf over, zo stelt Van de Nadort. Daarom voerden afgelopen maandag twee gemeenteraadsleden het woord uit naam van GroenLinks.

Verschillende fracties in de raad geven aan dat zij hopen dat het probleem na de zomer uit de wereld is. De kans bestaat dat de gemeenteraad dan moet besluiten of die een raadslid zonder partij willen toelaten in de raad.