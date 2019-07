Zoekactie naar vermiste Arnee Elsinga

"Wij weten dat Arnee na een bezoek aan café De Skoffel naar huis gegaan is", vertelt neef Chris Elsinga, die het woord doet voor de familie. Toen zijn ouders zaterdagochtend bij de woning van Arnee kwamen om hem te helpen met de verhuizing, stond de voordeur wagenwijd open. De dozen waren ingepakt, maar Arnee was weg. Alle persoonlijk spullen, zoals zijn sleutels, portemonnee en telefoon lagen nog wel in huis.

De familie heeft geen flauw idee wat er met Arnee gebeurd is. Het is een vrolijke jongen. Hij heeft een baan en een auto, en hij gaat gewoon naar het café met zijn vrienden, vertelt zijn neef.

Er wordt ook gezocht met een drone in het gebied nabij Oranjewoud.