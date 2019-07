Weer een extra voorstelling Kollumer Oproer, donderdag echt de laatste dag

"Het is een spektakelstuk. De mensen worden letterlijk meegenomen in de show. Er gebeurt van alles. Je komt ogen en oren tekort", vertelt Smit. Voor hem persoonlijk is het ook echt een spektakel. Hij staat op het dak. "Dat was voor mij wel even een dingetje, want je moet wel omhoog, en ik heb een hekel aan hoogtes. Maar 'the show must go on'."

Levi als blijvend aandenken

Marcel heeft aan zijn dakavontuur in ieder geval wel een huisdier overgehouden. Op het dak scharrelden namelijk ook twee jonge katten rond. "Ik vroeg aan de eigenaar of ik ook eentje mocht hebben. Dat mocht, en toen heb ik hem op de avond van de première meteen meegenomen naar huis. Het diertje heeft de naam Levi meegekregen. Zo hebben wij er thuis ook een blijven aandenken aan overgehouden." Smit is nieuw in de theaterwereld. Het bevalt hem zeer goed. "Dit smaakt naar meer."