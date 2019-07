Steeds meer huizen door beleggers voor verhuur opgekocht: en starters dan?

"Het gaat om woningen die goed zijn te verhuren en dan moet je met name denken aan appartementen in het prijssegment tot 220.000 euro, soms 230.000. Maar ook wel eens hoekwoningen of tussenwoningen," geeft Donker aan. "Het zijn de grotere plaatsen waar appartementen zijn, de kleine dorpen hebben over het algemeen niet veel appartementen en bovendien is de verhuurbaarheid daar ook minder."

Hoger rendement

De trens is makkelijk te verklaren, zegt Donker. "Er zijn vermogende particulieren die kunnen kiezen voor óf een rendement van 0 op hun spaarrente bij de bank, óf het kopen van onroerend goed. Als een belegger een pand koopt van 210-220.000 euro en dat vervolgens 750 tot 900 euro per maand verhuurt, dan kan hij een mooi rendement maken van 6-7- procent, en dat is meer dan de 0 procent die de bank oplevert."

Goede prijs en voorwaarden

Dat is niet het enige, want voor een verkoper is een belegger een aantrekkelijke koper. "Het gaat niet alleen om het bedrag, maar ook om de voorwaarden. Een belegger heeft goede voorwaarden, want hij hoeft geen voorbehoud van financiering en hij kan het bedrag zo aftikken. En hij gaat er over het algemeen ook niet wonen en daarom is hij qua aanvaarding ook flexibel," legt Donker uit. Het is dus vanuit het perspectief van een verkoper heel aanlokkelijk om aan een belegger te verkopen.

En starters dan?

"Voor starters is het lastig. Het is een vrije markt, vraag en aanbod bepalen de prijs en de verkoop van woningen en appartementen gaat heel transparant. Dan is het aan de verkoper of hij zijn woning wil verkopen aan een voor hem gunstige koper." Vaak is er veel concurrentie. "Als ik een koper kan kiezen met goede voorwaarden en een goede prijs, of een koper met voorbehoud van financiering en die qua aanvaarding niet mee wil, dan is de keuze vlug gemaakt. Laten we eerlijk zijn, dat zouden we allemaal doen."

Het is volgens Donker inderdaad moeilijk als starter, maar het zal niet eeuwig duren. "Er zijn steeds meer verkopers die vanuit een soort gunfactor wel willen verkopen aan starters, zo kun je er nog wel eens tussen komen." En de ontwikkeling komt ook wel weer tot een einde. "Wij hebben de wind mee in de huizenmarkt en dan zie je zo'n fenomeen opduiken, maar er komen weer tijden dat het moeilijker wordt. Maar voor nu zitten we er wel mee."