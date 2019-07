PvdA: rolstoelgebruikers moeten ook naar Glemmer Beach kunnen

De organisatie van Glemmer Beach zei eerder nog dat ze geen rolstoeltickets meer kunnen aanbieden, omdat ze de veiligheid van de mensen niet kunnen garanderen. De steile dijk in combinatie met rijdplaten, zand en soms regen, zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt de organisatie.

De PvdA-fractie is het er niet mee eens dat mindervalide mensen niet meer welkom zijn. De partij wijst erop dat volgens het Verdrag van de Verenigde Naties personen met een beperking recht hebben op toegang tot cultuur. "En het is volgens onze overheid een mensenrecht om toegang te krijgen tot het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, waar cultuur een onderdeel van is", stelt de PvdA.

Vergunning

De fractie wil van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren weten hoe die over de kwestie denkt. En de PvdA wil ook weten of er bij het verlenen van de vergunning aandacht is geweest voor mindervaliden. Als dat niet het geval is, zou het college met de organisatie van Glemmer Beach moeten regelen dat mindervaliden toch naar de concerten kunnen.