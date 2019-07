Door 'cupcakegeneratie' komen er minder broodbakkers van school

Ambachtelijke dorpsbakkers merken ook dat er te weinig broodbakkers zijn. Bakker Siesling in Franeker is nog niet met zijn opvolging bezig. Als het zover is, hoopt hij dat zijn zoon het bedrijf wil overnemen. "Ik moest nu ook een broodbakker hebben, en dat viel niet mee", vertelt Siesling. Broodbakkers moeten om twee of drie uur 's nachts aan het werk. Banketbakkers kunnen bijvoorbeeld wat langer blijven liggen. "Een brood bakken duurt gewoon vier uur. Dan kun je nog zo modern zijn met je apparatuur, vier uur is vier uur. Die tijd heeft het gewoon nodig."

Siesling heeft uiteindelijk wel een broodbakker gevonden. Die komt over van de bakker Nico en Aeltsje de Groot in Stiens. "Die bakker komt bij ons vandaan", vertelt Aeltsje de Groot. In de bakkerswereld gaan broodbakkers van de ene naar de andere bakkerij. "Zo gaat het vaak. Als wij een nieuwe bakker hebben, betekent het dat er bij iemand anders een bakker is weggegaan. Er zijn niet genoeg."