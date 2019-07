Geschiedenis door de ogen van kinderen, schoolproject in Boazum

Inspiratiebron was een grote rol papier met daarop de historische 'Kanon fan Boazum' die meester Breuker van de school 55 jaar geleden gemaakt heeft en die onlangs teruggevonden is op de zolder van de school. In 1963 bestond de school 90 jaar. De leerlingen kregen de opdracht de geschiedenis in tekeningen uit te beelden. "Daar wilden we nu mee doorgaan", zegt Harmke van der Werf.

Tekeningen uit 1963 zijn nu ook geschiedenis geworden

"De tekeningen uit 1963 zijn nu zelf ook onderdeel van de geschiedenis geworden. Wie heeft ze gemaakt en wie gaf de opdracht? Het bleek dat het voormalig hoogleraar Phillippus Breuker was. Hij was in die tijd onderwijzer in het dorp en woont nu weer in Boazum. Frans Tolsma is een de kinderen die in 1963 een tekening heeft gemaakt. Hij vertelde daar nu ook over in de klas en toen begon het echt te leven bij de kinderen. "Ze fluisterden: Stel je voor dat wij ook over vijftig jaar ook terug mogen komen om daarover te vertellen."

Podcast

Onderdeel van het geschiedenisproject is een podcast. "De kinderen kwamen zelf met het idee. Ze mochten helemaal zelf weten hoe ze dat aanpakten. Voorwaarde was wel dat ze een gesprek zouden opnemen. Een jongetje wist wel hoe je een podcast in elkaar moet zetten."

Lesmethode

De school in Boazum heeft onder andere hulp gehad van de Stichting Fryslân Ferline. Er wordt gewerkt aan een lesmethode waarmee alle scholen aan de slag kunnen. "De kinderen moeten op internet dingen invullen, compleet met jaartal en categorie. Als meer scholen dat doen, kun je in de toekomst van verschillende plaatsen in een tijdsperiode zien wat er gebeurd is. Dan wordt het de geschiedenis fan Fryslân gezien door de ogen van kinderen."