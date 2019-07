Clevering: "Opnieuw inrichten Burd en Hege Warren voor vaarweg is kapitaalvernietiging"

Tieneke Clevering van Water Natuurlijk Fryslân is niet blij met de plannen: "Het gebied is net voor miljoenen ingericht voor natuur en recreatie. Daar nu een vaarweg aanleggen zou kapitaalvernietiging zijn, want het gebied moet dan opnieuw worden ingericht."

"Mensen in Grou en omgeving hebben op inspraakavonden wel laten weten, dat ze niet blij zijn met de nieuwe vaarweg. Het leeft erg bij de mensen. Ze voelen zich niet serieus genomen", zegt Clevering.

De provincie gaat over het besluit of er wel of niet een nieuwe vaarweg komt. De partijen Water Natuurlijk en de fractie van D66 Fryslân dienen moties in bij Wetterskip Fryslân, en bij de gemeente Leeuwarden, zodat die de tegenargumenten kunnen meenemen in het overleg met de provincie. "Maar is dat wel wat je wilt?", vraagt Clevering zich af. "Het gaat om de aloude tegenstelling ecologie-economie. Is het mooi wonen of mooi werken?"