Versterking Lauwersmeerdijk bij Anjum officieel van start

De nieuwe bekleding met de zogeheten interlock zetstenen wordt al jaren gebruikt aan de Duitse Waddenkust. Een groot voordeel van het nieuwe systeem is dat dijkverzakkingen meteen zichtbaar zijn, terwijl de dijk wel zijn sterkte behoudt. De flexibele stenen worden gemaakt door een bedrijf uit Fryslân.

De operatie is nodig, omdat er scheuren zitten in de asfaltlaag op de zeedijk. De huidige bekleding wordt verwijderd en hergebruikt. De dijkversterking kost in totaal 26 miljoen euro en moet eind 2021 klaar zijn. De versterking is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma.