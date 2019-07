Trein schampt auto op onbewaakte spoorovergang tussen Leeuwarden en Sneek

Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij en ook in de trein raakte niemand gewond. Het treinverkeer tussen Leeuwarden en Sneek lag tot 11.30 uur stil. Vervoersbedrijf Arriva zette zolang bussen in.

ProRail

"We kunnen ons goed voorstellen dat de machinist en de bestuurder flink geschrokken zijn," geeft Albert Baas van ProRail aan. "Zulke incidenten kunnen gevaarlijk aflopen, gelukkig zijn er hier geen slachtoffers gevallen."

Volgens woordvoerder Baas is ProRail druk bezig om onbewaakte spoorovergangen in Nederland weg te werken. "In totaal waren daar aan het begin van ons strijdplan nog zo'n 160 van, inclusief een aantal particuliere huisaansluitingen. Daar zijn intussen al 30 van weggewerkt. In de overigen zijn we in gesprek met bewoners en gemeenten waarbij we streven om de overwegen uit het spoor te halen en een alternatief te verzinnen."

Oplossing voor Boazum

Baas: "Als het echt niet anders kan met een overweginstallatie, dat geldt ook voor Boazum, dan moet het opgelost worden met bellen en slagbomen. We zijn in gesprek met de betrokkenen, gemeente Waadhoeke en de provincie om het project samen te betalen. Die gesprekken zijn bijna afgerond en in het najaar moeten de bomen en bellen er daadwerkelijk komen, al is dat nog afhankelijk van het aanbestedingsproject."