De huisartsen in Noardeast-Fryslân bundelen hun krachten. Ze vormen voortaan een coöperatie. Met alle veranderingen in de zorg is het volgens hen hard nodig om één stem te laten horen. Ook willen ze hierdoor meer en professioneler samenwerken, bijvoorbeeld in het contact met gemeenten, thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars.