Oorlogsverteller Foppe Dupon "kreeg klassen echt stil en was geweldig tolerant"

Ook Wijmenga wist lang niet wat Dupon allemaal had beleefd tijdens de oorlog. "Kamp Amersfoort was natuurlijk een gruwelijk kamp, waar hij Kotälla heeft meegemaakt, een van de Drie van Breda. Compleet onmenselijk wat daar gebeurde: zestien uren achter elkaar stilstaan, twaalf of twintig stenen in je handen moeten meedragen en een paar honderd meter heen en weer lopen. En als je dat liet vallen, dan kreeg je op je donder en werd er met stokken geslagen."

Na Kamp Amersfoort werd Dupon tewerkgesteld in een kamp in Duitsland. Toen hij na de bevrijding weer thuiskwam, kon hij niet op een warm welkom rekenen. "Hij merkte dat hij met de vinger werd nagewezen en hoorde ook dat mensen zeiden: 'moet je zien, die heeft voor de Duitsers gewerkt'. Dat is iets wet hem verschrikkelijk zeer heeft gedaan, dat de eigen bevolking hem niet erkende."

Fotomonument

Die erkenning krijgt Foppe Dupon na al die jaren alsnog, vertelt Wijmenga. Een foto van Dupon wordt opgenomen in een nieuw fotomonument van het herdenkingscentrum dat nu in Kamp Amersfoort is gevestigd. In het kamp in Leusden zaten 35.000 gevangenen en zo'n 1.000 daarvan kwamen uit Fryslân. Ook deze mensen moeten door het fotomonument weer een gezicht krijgen.