Jacob de Vries wint autocross in Blauwhuis

In de FAC1600-klasse wist Roel de Vries als eerste te finishen. Sybe van der Wal werd eindelijk kampioen in de rodeoklasse en in de stockcar was het een Engelsman die de eerste prijs in ontvangst nam: Engelsman Dave Polley was voor de tweede keer de beste.

Droogte

De organisatie had het de afgelopen dagen druk met de baan, omdat het lange tijd erg droog is geweest. Voor de deelnemers was het daarom extra moeilijk om de goede instellingen te vinden.