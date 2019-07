Partuur Van der Bos kaatst superieur: negen overwinningen uit elf wedstrijden

Van der Bos en zijn maten versloegen in de finale Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar met 5-4 en 6-2. Het lukt het partuur van Bergsma maar niet om de hegemonie van partuur Van der Bos te doorbreken.

Renze Pieter Hiemstra baalt daarvan. "Over het begin van dit seizoen kunnen we lang en breed praten, maar dat was niet goed. Het lukt niet; de fleur komt er niet in. En als je het niet kaatsend over de streep kunt trekken, dan komt dat ook niet."