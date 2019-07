Sherida Spitse "heel trots" na verlies in WK-finale

"We hebben gestreden voor elke meter, en dan krijgen we een penalty tegen... Ik vraag me af of het echt een penalty was."

Videoscheidsrechter

De penalty werd gegeven nadat de VAR ingreep, omdat Stefanie van der Gragt met haar voet de schouder van een Amerikaanse aanvaller raakte. "Het is doodzonde dat we verliezen", aldus Spitse. "Maar we mogen ongelofelijk trots zijn."

Nederland deed pas voor de tweede keer aan het wereldkampioenschap mee. In 2015 kwam Oranje niet verder dan de achtste finales.