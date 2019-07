Oranjeleeuwinnen verliezen historische finale van Verenigde Staten

Sherida Spitse uit Sneek stond bij Oranje in de basis. Bij haar eerdere voetbalclub waren tientallen mensen bij elkaar gekomen om naar de wedstrijd te kijken.

Een spannende wedstrijd, die lang in evenwicht was. Megan Rapinoe opende de score na een uur. Haar doelpunt kwam uit een strafschop, die werd gegeven nadat de VAR ingreep na een overtreding van Stefanie van der Gragt. Een paar minuten later scoorde Rose Lavelle de 2-0.

Het is de vierde keer dat team USA de wereldtitel pakt. Ondanks dat Oranje niet heeft gewonnen, is het doel van het toernooi wel gehaald. Door de halve finale te spelen heeft Nederland zicht voor de Olympische Spelen geplaatst.