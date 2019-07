Sneek klaar voor massale aanmoediging Sherida Spitse in finale WK

Voetbalclub SWZ Sneek pakt zondagmiddag groot uit met de WK-finale van de Oranjeleeuwinnen. Er staat een groot opgesteld op het terrein van het sportpark. Iedereen is welkom om de wedstrijd tegen Amerika mee te beleven. Een van de vaste waarden in het Oranje-elftal is Sherida Spitse. De 29-jarige speelster heeft van jongs af aan bij de club gespeeld. Ze zijn in Sneek trots op hun Sherida.