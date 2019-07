VIDEO: Toen ze 16 was, was Sherida Spitse al één van de besten

In 2007 werd het vrouwenvoetbal van SC Heerenveen opgericht. In dat jaar ging het sportprogramma Boppeslach van Omrop Fryslân op scouting met Friese voetbalkenners. Jan Dolstra, oud-grensrechter op internationaal niveau, ging naar Sneek om Sherida Spitse te aanschouwen. Hij was erg onder de indruk van de kwaliteiten van het toen 16-jarige meisje.

We zijn nu twaalf jaar verder. Spitse is recordinternational. Ze staat vast in de basis bij Oranje. Zondag speelt ze de WK-finale tegen de VS.