Sherida Spitse na zwemdiploma's op voetbal

Sherida Spitse is al jaren een vaste waarde bij de Oranjeleeuwinnen. Ook het WK staat ze vast in de basis en speelt ze zondag de finale tegen Amerika. Sherida was nog maar 6 jaar oud, toen ze al zeker wist dat ze op voetbal wilde. Nadat ze haar zwemdiploma's op zak had, mocht ze van haar ouders op voetbal. Ze begon haar carrière bij VV Snits. Daar speelden ze bij de jongens tot en met de A's. We gaan terug naar waar het begon. In april 2007 begon Sherida Spitse bij de mannen van VV Snits.