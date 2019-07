Groninger Meerdaagse wordt Fries wielerfeestje

Johan Knol (Bakkeveen) en Ruben Hoekstra (Heerenveen) gingen er snel na de start van door. Even later gingen ook Hartthijs de Vries (Kollum) en Björn Bakker (Wijnjewoude). Alle vluchters waren twaalf ronden voor het einde weer ingerekend.

Daarna gingen Henk Bos (Drachten) en opnieuw Hartthijs de Vries ervandoor, even later volgden Bakker en Daan Besteman. Die laatste twee kwamen er niet meer bij, dus ging het tussen Bos en De Vries. In de sprint was Bos de snelste. Björn Bakker werd derde.