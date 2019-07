Fryslân wint tweekamp fierljeppen tegen Holland

De beste 24 ljeppers uit Fryslân sprongen in IJlst tegen 24 Hollanders. Sinds 1966 was Fryslân 39 keer de beste. Maar in de laatste vijf jaar kwamen de Hollanders vier keer als beste uit de bus.

Per team deden acht senioren, vier vrouwen, vier junioren, vier meisjes en vier jongens mee. Alle deelnemers sprongen vier keer. De verste sprong telt in het tweekampklassement, en de optelsom van al die sprongen levert de eindstand op.

De heel wedstrijd is hieronder terug te kijken.