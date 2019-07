Earnewâld wint laatste voorwedstrijd SKS skûtsjesien

Dertien van de veertien skûtsjes van de SKS deden mee aan de zogenaamde proloog, die uit twee wedstrijden bestaat.

In de eerste wedstrijd werd Earnewâld tweede. Het skûtsje van Huzum met schipper Johannes Meeter kwam als eerste over de finish. Sneek werd derde.

Bij de tweede wedstrijd finishte Earnewâld als vijfde. Dat was genoeg voor de winst in het klassement. Heerenveen kwam als eerste over de finish. Vorig haar werd Heerenveen tweede in het klassement van de SKS, na een bizarre slotwedstrijd.

Skipper Gerhard Pietersma fan Earnewâld hie it hiele foarseizoen noch neat wûn. "Mar je hoege net altyd te winnen om earste te wurden."