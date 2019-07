Vrouwen Heerenveen hopen dat aandacht blijft na wereldkampioenschap

De Oranjevrouwen spelen zondag de finale van het WK tegen de VS. Lieke Martens, Sherida Spitse en Vivianne Miedema zijn grote namen bij Oranje. Ze speelden allemaal bij Heerenveen.

Speelster Tiny Hoekstra van Heerenveen is er wel wat bang voor dat de aandacht na het WK weer verdwijnt. Na het EK werd de aandacht ook snel minder.

Ze is er blij mee dat in het komend seizoen elke zondag een eredivisiewedstrijd op televisie is. Daardoor zou de sport interessanter worden voor supporters en sponsoren, zegt ze.