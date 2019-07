Deelnemers Frysman moeten opboksen tegen golven en wind

De Frysman-triathlon is zaterdag onder niet ideale weersomstandigheden van start gegaan met het onderdeel zwemmen in het IJsselmeer. De 150 deelnemers doen de megathiatlon, met een zwemtocht van 4 kilometer, een fietstocht van 180 kilometer en ze lopen de marathon (42,2 km). De start was zaterdagochtend vroeg bij Skarl, bij het Rode Klif, en dat viel niet mee.