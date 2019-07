Friezen skeeleren volgende week op WK in Barcelona

Manon Kamminga

De bekendste Friezinne die in actie komt op het WK skeeleren in Barcelona, is Manon Kamminga. 's Winters doet ze aan marathonschaatsen, verder is ze skeelertrainer en ze skeelert zo nu en dan zelf ook nog. Drie weken geleden werd ze in Staphorst Nederlands kampioen op de marathon.

In Barcelona gaat Kamminga ook aan de marathon meedoen. De kans is groot dat deze wedstrijd eindigt in een massasprint. Dan is het nog maar de vraag of de Haulerwijkse zelf mag meesprinten. Bondscoach Frank Fiers noemt haar 'de ideale locomotief'. Als Bianca Roosenboom fit is, gaat zij waarschijnlijk sprinten voor Nederland. Mocht zij niet fit zijn, dan kan Kamminga altijd nog een grotere rol krijgen. Vorig jaar eindigde Kamminga op de marathon als dertiende.