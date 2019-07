Brand in coniferenhaag in Drachten en snoeiafval in Heerenveen

Er hebben zich meerdere buitenbrandjes voorgedaan in Fryslân in de nacht van vrijdag op zaterdag. In Drachten stond vrijdagavond een coniferenhaag aan de Houtlaan in brand. De brandweer had het vuur snel geblust. Volgens omstanders zijn drie jongeren bezig geweest met brandstichting. Er hebben zich deze week al eerder brandjes in hagen voorgedaan in Drachten.