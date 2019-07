Voormalige zuidelijke rondweg Leeuwarden giet definitief dicht vanwege huizenbouw

De Algraweg was een van de belangrijkste toegangswegen van Leeuwarden vanuit zuidelijke richting. Na de komst van de Haak om Leeuwarden was de weg overbodig geworden en wilde de gemeente ervan af. In december 2017 werd de weg afgesloten, maar moest na tussenkomst van de rechter weer open. Bezwaren van bedrijven waren niet goed behandeld.

De gemeente heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de belanghebbende bedrijven. De meeste bezwaren zijn afgewezen of na gesprekken tussen ambtenaren en gemeente van tafel gegaan. Het Fries Landbouwmuseum blijft wel bereikbaar, vanuit de stad.

In het gebied waar de weg ligt, wordt de komende tijd een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe woonwijk Middelsee.