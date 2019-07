Gurbe Douwstra komt na bijna tien jaar met nieuw album

Douwstra antwoordde daarom regelmatig met "volgend jaar is het er". En nu is het album er dan eindelijk. De liedjes heeft Douwstra in de afgelopen jaren gecomponeerd. En toen alle liedjes er waren, was het album een half jaar later al klaar.

Akoestisch

Het nummer 'Fryslân stjonkt' heeft Douwstra als eerst geschreven: "Ja, dat nummer heb ik al geschreven voor de centrale as van Leeuwarden aangelegd was." Een favoriet wil Douwstra niet aanwijzen. "Het is dan net alsof je me vraagt wie van mijn kinderen ik het leukst vindt. Het zijn allemaal prachtnummers." Maar 'As it myn tiid is' heeft toch wel een speciale betekenis voor Douwstra, omdat hij dat nummer voor zijn kinderen heeft geschreven. Eerder is het al als single uitgebracht, maar het mocht zeker niet op het nieuwe album ontbreken.