Omstreden bouw woningen Harkema kan doorgaan

Een viertal fracties - de FNP, PvdA, PVV en GroenLinks - probeerde met een amendement de realisatie van de twee-onder-een-kapwoningen nog tegen te houden. Volgens de partijen is er geen noodzaak om op het stuk grond te bouwen. Daarbij werd ook gewezen op de tegenstand van de omwonenden. De rest van de raad - CDA, ChristenUnie, GBA, VVD en Raadlid Buising - stemden tegen het amendement, waardoor er uiteindelijk toestemming voor de bouwplannen kwam.

Wethouder Jouke Spoelstra zei dat er geen afspraken of toezeggingen gedaan zijn over het te bebouwen stuk grond. Er waren geluiden dat de omwonenden toezeggingen hadden gekregen dat er niet op het stuk grond gebouwd zou worden. Spoelstra is het er echter wel mee eens dat de besluitvorming rond het thema rommelig was.