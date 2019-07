Leeuwardense is 'hoofd voeding' bij Jumbo-Visma tijdens de Tour de France

Karin Lambrechtse uit Leeuwarden is namelijk als 'hoofd voeding' betrokken bij team Jumbo-Visma. Ze moet ervoor zorgen dat de wielrenners een zo goed mogelijke prestatie kunnen leveren.

"Op de gram nauwkeurig"

"Ik maak vijf maaltijden per dag: het ontbijt, de 'recovery-meals' in de bus en het diner en avondsnacks", vertelt Lambrechtse. "Daarna pakken we de wagen weer in en vertrekken we naar de volgende locatie. We kunnen eigenlijk alle voeding kiezen die we willen uit de webwinkel. We koken op de gram nauwkeurig voor alle renners persoonlijk."

Voor Lambrechtse is het haar eerste echte Tour de France. De verwachtingen van Jumbo-Visma zijn hoog. "Het is spannend. We proberen alles zo goed mogelijk voor te bereiden. Daarbij probeer ik de renners zo goed mogelijk te leren kennen. Het is van belang dat zij de best mogelijke voeding krijgen, en daarna uiteraard zo goed mogelijk kunnen presteren!"