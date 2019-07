SC Heerenveen verliest opnieuw een scout

Technisch manager Gerry Hamstra: "We vinden het erg jammer dat Peter vertrekt, met hem verliezen we een gedreven vakman. We gunnen hem deze mooie kans als hoofdscout in de provincie waar hij woonachtig is. We willen Peter dan ook bedanken voor zijn diensten bij onze club en wensen hem het allerbeste toe en heel veel succes met deze nieuwe uitdaging in Breda."

Ontevreden scouting

Peter Maas is niet de enige scout die uit zichzelf opstapt bij Heerenveen. In anderhalf jaar tijd hebben veel meer scout de club verlaten. Bert Pijffers, Ate van der Meulen, Ko Nederhoed en Herman Wegereef hebben Heerenveen uit onvrede de rug toe gekeerd. Een oud-scout liet weten dat hij opgestapt is omdat hij niet met technisch manager Gerry Hamstra door één deur kon. "Dan hadden we hele discussies over spelers die hij (Hamstra, red.) wilde hebben, maar die de rest van de scouting niet zag zitten. Er was gewoon niet met die man samen te werken."

Gerry Hamstra

Gerry Hamstra bevestigt dat veel scouts zijn vertrokken, maar zegt ook dat alle posities alweer opnieuw ingevuld zijn. "Karel en ik waren best verrast door het vertrek van Peter Maas, maar er wordt gewoon een vervanger voor gehaald. Ook de andere posities zijn weer ingevuld. Alleen voor Bert Pijffers hebben we een hoofd jeugdscouting teruggehaald. Daardoor kan Karel (Brandsma red.) zich meer bezig houden met de prof scouting."