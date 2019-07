Lees hier wat de toekomstplannen van SC Heerenveen zijn

"We zijn altijd de club geweest van 'mensen voelen zich hier welkom', maar de laatste tijd kun je concluderen dat dat niet voldoende heeft gewerkt. Dat dit lang niet altijd het geval was. Daar moeten we aan werken." Het zijn de woorden van directeur Cees Roosemond bij de presentatie van het plan. In een half uur tijd neemt hij de journalisten mee door het plan.

Wat is volgens u het belangrijkste punt in dit plan?

"Dat we het met elkaar gaan doen. Zoals als de titel het al zegt. Mei-inoar foarút."

Was dat hiervoor dan niet het geval?

"Nee, te weinig in ieder geval. We waren te veel eilanden."

Jullie willen meer supporters naar het stadion trekken. De bezettingsgraad moet van 78 naar 84 procent. Maar hoe?

"We moeten er voor zorgen dat mensen weer naar het stadion komen en dat ook graag willen. De beleving op het veld moet anders, meer vermaak. De passie, de strijd, meer spektakel. Ten tweede moet de gastvrijheid beter. Betere faciliteiten rond een wedstrijd, daar moeten we in investeren. Ons publiek moet verjongen, we willen meer vrouwen naar het stadion trekken. Zulke zaken moet je aan denken."

Het aantal sponsoren moet groeien van 500 naar 600 leden. Hoe willen jullie dat doen?

"We hebben nu 480, 490, maar er komen ook twee tot drie sponsoren per week binnen. Dat zijn mensen die zeggen wij willen wel bij dat nieuwe elan horen. Het pakket rond de wedstrijd moet beter. We gaan proberen sponsoren één op één te benaderen."

Het operationeel tekort van zes miljoen euro moet met dik vier miljoen naar beneden. Hoe zorgelijk is dat operationeel tekort?

"We hebben er allemaal vertrouwen in dat dit plan lukt. Het operationeel is tekort is weer iets opgelopen en is nu 6,1 miljoen euro. Dat is niet zorgwekkend in die zin. Kijk, de doelstelling is om dat op twee miljoen te krijgen. Dat is realistisch. In relatie met ons eigen vermogen van zo'n 24 miljoen is dat niet zorgwekkend. Alleen is het wel zorgwekkend voor de continuïteit van de club. We moeten ook aan de slag met de huur en de onderhoudskosten. Die bedragen nu 20 procent van de totale omzet. Dat is veel te veel."

Hoe zit het met de hoodsponsor?

"We spelen de eerste wedstrijden met KiKa op ons shirt. We voeren momenteel interessante gesprekken met concrete partijen. Wel vinden we dat het bedrag op het shirt omhoog moet. Dat moet naar 750.000 euro en eigenlijk hopen we op een partner die zich voor drie jaar aan ons wil conformeren. Ook met het oog op het honderdjarig jubileum."