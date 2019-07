Geldboete voor treinsurfers: "Levens- en levensgevaarlijk"

De twintigers werden in Buitenpost onderkoeld van de trein gehaald. Een getuige zag de twee bij De Westereen op de trein gezeten. De verdachten waren naar het Oktoberfest op het Zaailand in Leeuwarden geweest. "In de kleding die erbij hoort", zei de rechter. Op het feest werd onbeperkt gedronken. "Dat liet u zich geen twee keer zeggen", stelde de rechter.

De verdachten hadden zoveel gedronken dat ze een aantal delen van de avond en nacht niet meer konden heugen. De laatste trein naar Groningen konden de twee ook niet meer halen en voor de eerste waren ze te vroeg. De twee waren het in het voor niet van plan, maar klommen toch op het dak van de trein. Onderweg werd een filmpje gemaakt dat viraal ging.

Via Snapchat op Instagram

Daar waren de verdachten niet blij mee. "We wilden absoluut niet in de media komen", zegt de Groninger. Het filmpje was via Snapchat op Instagram terecht gekomen. In Buitenpost waren ze verkleumd toen ze door personeel van Arriva van de trein werden gehaald. "Dit was echt levens- en levensgevaarlijk", vond de officier fan justitie. Met name in het begin van het traject staan de bovenleidingen van de trein onder hoogspanning.

Volgens de officier van justitie konden de twee geëlektrocuteerd worden of ze hadden van de trein kunnen waaien in het gratis ritje naar huis. 'Dit was blijkbaar de oplossing. Dit had helemaal fout kunnen gaan', zegt de officier. Het avontuur leverde Arriva schade op omdat de trein de rit op het traject niet kon afmaken. De schade, rond de 3.100 euro, is voor zover bekend niet verhaald op de treinsurfers.