Freedsmerk over WK-finale: "Vechters zijn het, taaie krengen"

De prestaties van de vrouwen roepen zelfs emoties op. "Ik had de tranen in de ogen. Geweldig." Ook de term 'bikkels' kwam een paar keer voorbij en dat de mannen er nog wel wat van konden leren. Hier en daar werd het ook wel wat gerelativeerd. "Ze hebben wel een hoop geluk gehad." En: "Het spel is niet al te best. Passes komen heel vaak niet aan."

En gelukkig ontbraken ook de clichés niet. "De bal is rond, de wedstrijd duurt negentig minuten en het begint met 0-0. Alles is dus mogelijk." Een man moest eerst thuis nog onderhandelen over de finale. Hij mocht van zijn vrouw tot nu toe alleen de tweede helft van de wedstrijden kijken. "Zij houdt niet van voetbal."