Fryslân of Holland, wie heeft de beste kaarten voor het Tweekamp Fierljeppen

Afgelopen woensdag sprong Nard Brandsma in het Heidenskip met 20.55 meter de verste sprong van het seizoen in Frylân. In Holland wordt echter een stuk verder gesprongen. Daar werd al zeven keer over de 21 meter gesprongen. Kopman Jaco de Groot was goed voor vijf van die verre sprongen en staat op een gemiddelde van 20.70 meter per wedstrijd.

In alle categorieën, met uitzondering van de meisjes, lijkt Holland superieur aan de Friezen. Op basis van de gemiddelden bij de Topklasse springen de acht Hollanders dan bijvoorbeeld meer dan 3,5 meter verder dan de Friese senioren.

De 53ste editie van de tweekamp tussen Fryslân en Holland is zaterdag in IJlst.