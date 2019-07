Friese spellingcheck voor Microsoft-programma's gepresenteerd op Provinciehuis

Foutloos Fries schrijven is vanaf vrijdag een stuk makkelijker. Wie een programma van Microsoft Office gebruikt, kan vanaf nu de Friese spellingcheck van provincie Fryslân gebruiken. De download op de website Taalhelp werd vrijdag gedemonstreerd in het Provinciehuis. Gedeputeerde Sietske Poepjes denkt dat met dit programma een belangrijke drempel om Fries te schrijven is weggenomen. "We krijgen de mogelijkheid om Fries te schrijven. De beperking dat een spellingcheck ontbreekt, is nu weg en dat is goed voor het levend houden van onze Friese taal."