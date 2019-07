Zeventien dagen lang hinder op spoor tussen Fryslân en Zwolle

De werkzaamheden hebben grote gevolgen voor reizigers die met het openbaar vervoer vanuit Fryslân naar een ander deel van het land willen. Komend weekend is de hinder het grootst. Dan rijden er helemaal geen treinen van en naar Zwolle. Op andere dagen is er beperkt treinverkeer van en naar het station in Zwolle. Op verschillende trajecten zet NS bussen in als vervangend vervoer.

De verwachting is dat de werkzaamheden op maandag 22 juli afgerond worden en dat een dag later alle treinen weer rijden. Reizigers worden geadviseerd om hun reis te plannen via de NS Reisplanner-app.

Belangrijk knooppunt

Station Zwolle is het belangrijkste treinknooppunt van Noord-Nederland. De afgelopen jaren moesten daar steeds meer reizigers overstappen. Die ontwikkeling zet door. De NS laat weten dat de sporen klaar gemaakt worden voor de toekomst en dat de sporen en wissels slimmer worden ingericht.