It Fryske Gea krijgt 1,5 miljoen voor vogelprojecten aan de Waddenkust

It Fryske Gea krijgt 1,5 miljoen euro uit het Waddenfonds voor initiatieven binnen het Waddenkustproject met de naam 'Wij en Wadvogels.' Dit idee is opgezet onder leiding van de Vogelbescherming en heeft ten doel om de vogelpopulatie in het Waddengebied weer op peil te brengen. Eerder had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al een kwart van het benodigde bedrag toegezegd.