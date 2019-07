Verzet lijkt succes te hebben: sloop gymzaal in Sneek wordt uitgesteld

Schoolkoepel Palludara is eigenaar van de gymzaal, maar wil daar vanaf omdat de zaal te duur is in de exploitatie. De leerlingen van de school zouden na de sloop naar een andere zaal moeten om gymnastieklessen te kunnen volgen. De route naar die zaal neemt ongeveer een half uur lopen in beslag en is onveilig.

Er zijn zo'n vijfhonderd handtekeningen verzameld van mensen die de gymzaal graag willen behouden. De actievoerende ouders willen de komende tijd aan de slag met het uitwerken van de plannen die leven om de zaal definitief te redden. Er zijn al verschillende partijen die belangstelling hebben om de zaal te gebruiken: een school in de buurt, de judoclub en een dansclub.