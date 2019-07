De Friesland verhuist van de Harlingertrekweg naar de Achmeatoren

Karin Visser is afdelingscoach bij De Friesland, zij is al aan het werk op de nieuwe locatie. "Ik werk hier nu zo'n drie werken en in totaal een kleine drie jaar bij De Friesland." Er zijn volgens haar wel verschillen tussen de locaties. "Met name de liften," grapt ze. "De Achmeatoren is ook nog eens een stuk hoger, hier is een prachtig uitzicht. Anders zit je de hele tijd achter een scherm, maar als je je nu even omdraait, zie je de realiteit."

Opsteker voor het centrum?

"Voor de binnenstad met het ook een opsteker zin," zegt Riemersma. "Als de werknemers pauze hebben, kunnen ze bijvoorbeeld het centrum of de merk over gaan om even wat eten te halen."

Volgens Riemersma is er op de nieuwe locatie expres voor gezorgd dat er minder gezeten wordt op de werkvloer. "Wij willen de mensen stimuleren om meer te staan. Het bedrijf wil zo een voorbeeldfunctie geven."