SC Cambuur huurt voor één seizoen spits Mühren

Technisch manager Foeke Booy laat op de website van de Leeuwarders weten blij te zijn met de komst van Mühren. "Robert is een slimme en ervaren speler met een enorme staat van dienst. Hij past goed in de speelstijl die we voor ogen hebben, is balvast en zijn statistieken spreken voor zich voor wat betreft zijn scorend vermogen."