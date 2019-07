Voorleesochtend in bibliotheek Heerenveen: met name vaders moeten komen

BoekStart bestaat landelijk al tien jaar, maar het is volgens Kooistra de derde of vierde keer dat deze ochtenden georganiseerd worden in Heerenveen.

Vaders moeten voorlezen

Dat met name vaders moeten komen volgens de bibliotheek, is ook omdat moeders meestal al voorlezen. "Dus het is meer speciaal. En vaders halen van alles uit de kast, en komt van alles bij en dat is voor kinderen geweldig," zegt Kooistra.

Taalontwikkeling

Kooistra: "Voor de taalontwikkeling is het heel belangrijk, met name voor de jongste doelgroep van 0 tot 3 jaar. Die moeten alles nog leren en ze kunnen voor voorlezen de wereld ontdekken." Bovendien is het gewoon gezellig. "Dan zit je knus op de bank, het is goed om zo een hechte band op te bouwen. En je staat er versteld van van zo'n klein kindje al weet."

Be bibliotheek heeft een steeds grotere rol gekregen als het gaat om voorlezen voor kinderen. "Wij zorgen voor opleiding en collecties met boeken voor de kinderopvang."

Op vrijdag staat vanaf 10.00 uur het boek De Wiebelbillenboogie van Guido van Genechten centraal. "Dus er moet ook nog worden gedanst vandaag," zegt Kooistra. Ouders kunnen daarnaast vragen stellen, kennismaken met boeken en ervaringen uitwisselen. En natuurlijk wordt er voorgelezen aan kinderen.