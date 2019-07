Kunstwerk van wilgentenen-zwaluwen kroon op It Werflân in Rottevalle

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk kunstwerk is gemaakt. "Afgelopen jaar zijn we gestart met net zo'n project, binnen het kader van Culturele Hoofdstad. Nu wilden wij voor de gemeente Smallingerland wel weer zo'n project oppakken," geeft Lieuwes aan.

Het hart van het dorp

De zwaluwen van wilgentenen komen niet zonder reden in It Werflân. "Het nieuwe multifunctioneel centrum is wel het hart van het dorp," legt ze uit. Veel mensen hebben geholpen om het voor elkaar te krijgen. "Drie man hebben het frame gelast waar we met een groep de zwaluwen van natuurlijk materiaal omheen hebben gemaakt."

Ook de wilgentenen zijn expres gekozen als bouwmateriaal. "Die groeien hier veel en bovendien zijn ze makkelijk te buigen." Kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman hebben geholpen met het ontwerp.

Rondrit en onthulling

Vrijdagavond is de onthulling in It Werflân. "Wij willen er natuurlijk een op drinken. Het hele dorp is uitgenodigd," zegt Liewes. Onder andere een kunstenaar zal een speech houden, maar ook diverse mensen die betrokken waren bij de totstandkoming van het centrum.

Daarnaast is er zaterdag nog een rondrit met een bus en een fietsroute. Er zijn zeven dorpen in de omgeving die ook een dergelijk project opgepakt hebben. "Alle groepen gaan daarom bij alle kunstwerken langsrijden. Het begin is hier in Rottevalle, even met een kopje koffie. Dan gaan we weer rijden en mag elke werkgroep iets over het kunstwerk vertellen."