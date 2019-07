Fries vogelonderzoek: broedsucces velduilen valt tegen

Relatief veel van de 60 broedgevallen van de velduil in onze provincie mislukt. Dat is de eerste indruk van Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. Sovon wil preciezer kijken naar de relatie tussen muizen en de broedgevallen van de zeldzame uilen. Daarvoor zetten ze zonder budget en met hulp van een student het jaarlijkse onderzoek door. "Op sommige plaatsen is er dit jaar een uitbraak van muizen en dat trekt velduilen aan. In 2014 waren er met de muizenplaag ook veel velduilen. Toen zijn de uilen goed in kaart gebracht, maar de muizen minder. Dat proberen we nu te combineren," zegt Kleefstra.