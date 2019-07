Súdergoabrêge Workum opgeknapt en voortaan op afstand te bedienen

Bij de Súdergoabrêge zijn de slagbomen en verkeerssignalen aangepast en tien camera's geplaatst. De Van Panhuysbrêge yn Tsjerkwerd, die vlakbij ligt, is ook aangesloten bij de centrale bedieningspost in Leeuwarden. De post is gevestigd in It Swettehûs, het eerdere projectbureau Vrij-Baan aan de westkant van Leeuwarden. Er worden daar momenteel negen bruggen op afstand bediend. Met de afstandsbediening is het mogelijk om de pauze en het tolgeld op bruggen af te schaffen.

Er zijn verschillende aspecten bij de Súdergoabrêge gerenoveerd. Zo zijn de twee brugdekken vervangen. Datzelfde geldt voor het brugmechanisme. Dat gebeurde allemaal in een paar weken tijd in maart. Zo is verkeershinder beperkt.



De brug ligt over de Trekfeart aan de noordoostkant, net buiten Workum en is een van de drukte provinciale bruggen in Fryslân.