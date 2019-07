Een vuilniswagen van Omrin kantelde donderdagavond op de Rohelsterweg in Buitenpost, toen de bestuurder een stuk door de berm reed. De wagen lag over de sloot en er moesten drie kranen ter plaatse komen om het voertuig weer op zijn wielen te zetten. De weg werd afgesloten voor de bergingswerkzaamheden. De bestuurder is met de schrik vrijgekomen.