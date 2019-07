Michel Vlap met open armen ontvangen bij zijn nieuwe voetbalclub Anderlecht

Technisch directeur Frank Arnesen van Anderlecht heeft veel vertrouwen in zijn nieuwe aanwinst. Vlap is precies de speler die de Brusselse club nodig heeft, zegt de voormalige Ajax- en PSV-speler. "Wij krijgen geen goals vanuit het middenveld, vanaf die teampositie, of te weinig in ieder geval. Dus dat hebben we gezocht."

Arnesen volgde Vlap de laatste jaren al. "Ik zie hem steeds groeien, steeds beter worden en zelfs met de drukte van het laatste half jaar bleef hij scoren en assists geven. Gezonde jongen, harde werker, fijne voetballer, goede voeten: zo iemand wil Anderlecht graag hebben. Hij stond gewoon nummer één op onze lijst en daarom zijn we zo blij dat hij hier komt."