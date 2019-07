VIDEO: Bezoek Máxima is "kroon op het werk" voor Dokkumer bedrijf Dijkstra Draisma

En ook voor de andere leden van het team was het een onvergetelijke dag. "Het is zo mooi dat ze hier is geweest", zei bewonersconsulente Geertje Stoker. "Dat ik - samen met mijn collega Iris - met haar over ons werk mocht praten, dat was fantastisch." Productontwikkelaar Wietse de Vries voegt eraan toe: "Een hele mooie ervaring, dus deze hou ik nog wel even bij me."

Koning Willem I prijs

De koningin was bij Dijkstra Draisma, omdat het de winnaar is van de koning Willem I prijs; een waardering voor het innovatieve en duurzame karakter van het bedrijf. Máxima is erevoorzitter van de stichting, die de prijs toekent.