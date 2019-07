Sherida Spitse schrijft historie met Oranje: "Ik ben zo trots!"

Waar Geurts als tweede keepster nog geen minuut heeft gespeeld, is Spitse onmisbaar bij de eerste elf. De middenvelder kan nog niet geloven wat ze met haar ploeggenoten heeft gepresteerd. "Het besef is er nog steeds niet, het is echt ongelofelijk wat wij hebben gedaan! Ik ben zo trots!", vertelt de voetbalster uit Sneek. "Er is heel veel op me afgekomen sinds gisteravond. Ik heb veel berichten gekregen, echt heel leuk."

Fantastisch podium

Voor het toernooi zeiden Spitse en Geurts dat se het wedstrijd voor wedstrijd wilden bekijken. Toen hadden ze niet gedacht dat ze zó ver zouden komen. En dat op het grootste voetbaltoernooi van de wereld. "Het WK is een fantastisch podium om heel de wereld te laten zien wat wij kunnen. En dat hebben we gedaan! Het is elke keer weer mooi om het oranje shirt aan te trekken en het volkslied te zingen."

Zondag is de Verenigde Staten de tegenstander in de finale. Volgens de voetbaldeskundigen is dat land de grote favoriet en is Nederland de underdog. Spitse legt zich daar niet bij neer. "De bal is rond en je weet nooit wat er in voetbal gebeurt, zeg ik altijd. Alles is mogelijk! We gaan het zien!", laat Spitse weten vanuit Lyon in Frankrijk.

Grootste wedstrijd

Om vijf uur zondagmiddag is de aftrap van het duel, wat de grootste wedstrijd in de carrière van recordinternational Spitse wordt.